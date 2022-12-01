В Тюменской области спрос на услугу "Вызов врача на дом" вырос в 2022 году в пять раз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спрос на услугу "Вызов врача на дом" увеличился в пять раз, превысив более 2000 обращений, в 2022 году. Сервис доступен в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Госуслугах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"В последние два года вектор развития направлен на создание дополнительных услуг личного кабинета "Мое здоровье". Запись на прием, несомненно, самая популярная услуга. Услугой "Запись на вакцинацию" воспользовались более 9 тысяч граждан, "Запись на углубленную диспансеризацию" - более 1,5 тысяч человек", - говорит она.

В 2022 году в трех медицинских организациях созданы отделения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. Специалисты проводят телемедицинские консультации "Врач-пациент", в ходе которых оформляют электронные рецепты без очного визита пациента. В среднем выходит более 500 рецептов в сутки. Также дистанционно направляют на обследования в диагностические кабинеты и на лабораторные исследования, закрывают листки нетрудоспособности, записывают на консультации.

"Основная задача цифровой трансформации здравоохранения Тюменской области — сделать информационные технологии доступными и максимально полезными и врачу, и пациенту. Мы уже достигли определенного уровня автоматизации отрасли. Реализована преемственность между стационарами и поликлиниками области в режиме реального времени: запись на консультацию, госпитализацию и обследование между медицинскими организациями, выписные эпикризы, в поликлиниках реализована автоматизированная поддержка принятия врачебных решений для пациентов с фибрилляцией предсердий", - рассказала директор департамента здравоохранения.

В июле 2022 года в регионе реализована услуга "Прикрепление онлайн". С ее помощью, без личного посещения учреждения, более 700 человек сменили место обслуживания. Кроме того, в личном кабинете можно узнать сведения о полисе ОМС и страховой организации.

Жители Тюменской области онлайн могут получить результаты лабораторных и диагностических исследований, рецепты на льготные лекарства, ознакомиться с протоколами осмотра врача, увидеть историю посещений.

Одна из новейших разработок 2022 года - новый цифровой суперсервис госуслуг "Рождение ребенка".

В Тюменской области создана единая информационная система скорой медицинской помощи. Бригады фельдшеров имеют доступ к информации пациента о непереносимости лекарственных препаратов, наличии хронических заболеваний, статусу по COVID-19. Налажена работа по передаче информации по экстренной эвакуации пациентов, требующих госпитализации в стационары по профилям.

Анжела Лебедева