В Тюменской области назвали самые яркие культурные события 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в 2022 году прошел в формате open-air. Он собрал рекордное количество зрителей. Это культурное событие региона вошло в число лучших по версии Russian Еvent Аwards-2022, получило третье место национальной премии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" - одно из ярчайших и самых масштабных событий этого года, важное как с точки зрения культуры, так и с точки зрения туризма. Он проходил в течение девяти дней. Объединил несколько программ: Театр Наций Fest, фестиваль Бориса Андрианова "Музыкальная экспедиция" и, собственно, гала-концерт "Лето в Тобольском кремле" – оперу "Жизнь за царя". Все события фестиваля посетили более 10 тысяч зрителей", - прокомментировала она.

Трансляцию оперы в виртуальных концертных залах посмотрели более 80 тыс. зрителей.

Одним их знаковых событий в культурной жизни региона стали "Музейные маршруты России". Тюменская область вошла в число 11 регионов, через которые прошли "маршруты" в 2022 году.

"Выездные презентационные и методические мероприятия, направленные на развитие и продвижение музеев, проходили в Тюмени и Тобольске в последние дни октября. В течение пяти дней тюменское музейное сообщество представляло опыт работы, участники форума обсуждали развитие культурного туризма, музейного партнерства и актуальные формы продвижения музеев. Итоги масштабного события были подведены на стратегической сессии в Санкт-Петербурге", - напомнила Елена Майер.

По мнению директора регионального департамента культуры, благодаря "Музейным маршрутам" удалось систематизировать многолетний опыт реализации "Императорского маршрута". С ведущими федеральными музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тульской области и Краснодарского края достигнута договоренность о совместных выставочных проектах. Тобольский музей-заповедник сделал первый шаг по вступлению в Ассамблею Петровских музеев.

"Третьим знаковым событием Года нематериального культурного наследия, по порядку, но не по значению, назову проект Folk-пространство "Перекрёсток традиций". Перед нами стоит колоссальная задача – не растерять опыт, накопленный веками, и по возможности возродить забытые традиции. Благодаря ансамблю "Росстань" запущена интерактивная карта юга Тюменской области", - сказала Майер.

Интерактивная карта содержит подлинные фольклорные образцы Викуловского района, а впоследствии на сайт будет загружено почти 15 тыс. образцов. Сайт востребован среди учреждений культуры, образования, творческих коллективов в различных регионах России.

"Проект поистине уникальный и, на мой взгляд, у него большое будущее! Хочется верить, что к его реализации, помимо грантодателей и меценатов, подключатся новые люди, неравнодушные к сохранению региональной народной культуры", - заключила директор департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева