Овощеводы Тюменской области установили абсолютный рекорд урожайности в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аграриям Тюменской области есть чем гордиться в 2022 году. Комплекс усилий, который специалисты вложили в технику, семена, удобрения, позволили вместе с благоприятными погодными условиями получить достойный результат. В регионе было собрано около 1 млн 900 тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, подводя итоги развития агропромышленного комплекса на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"Мы немного не дотянули до рекорда Тюменской области 2011 года. Несмотря на то, что первоначально валовой сбор составил более двух миллионов тонн, после обработки и сушки зерна окончательные данные оказались чуть менее 1 миллиона 900 тонн. В целом тюменские аграрии с честью справились с поставленными задачами. Собрали близкий к рекордному урожай", - пояснил он.

Абсолютный рекорд урожайности установили тюменские овощеводы. Овощей открытого грунта собрано 522 центнера с га. Валовой сбор составил больше 55 тыс. 300 тонн. Второй год эффективную работу показывает и отрасль картофелеводства. Валовое производство составило более 230 тыс. тонн "второго хлеба". По словам директора департамента АПК, урожай полностью покрывает потребность региона, Тюменская область готова предложить более 10 тыс. тонн семян картофеля в другие регионы.

"Ряд муниципальных районов, сельхозпредприятий установили свои внутренние рекорды. В частности, у "Агрофирмы "КРиММ" был рекорд 106 тысяч тонн картофеля, в этом году - 125 тысяч тонн. Это серьезное производство, которое вкупе с переработкой позволяет сохранить статус лидера на российском производстве семян картофеля класса "Элита", - отметил Владимир Чейметов.

В 2023 году область планирует увеличить объем посевных площадей почти на 6 тыс. гектар.

Заместитель губернатора отметил, что российские машиностроители активно включились в процесс импортозамещения и в текущем году, несмотря на сложности с поставками комплектующих, удовлетворили все заявки сельхозпроизводителей.

"Очень часто задавали вопрос, нет ли сбоев с поставками? Нет, все плановые ремонты сельскохозяйственной техники проходили в установленные сроки. Слаженная работа позволила нам выполнить всё в соответствии с графиками и получить достойный урожай. Сейчас мы акцентируем внимание аграриев на подготовку к весенним полевым работам, чтобы все запасные части для сельхозтехники они заказали зимой, чтобы все пришло в срок", - резюмировал Владимир Чейметов.

Виктория Макарова