Тюменская область увеличила портфель инвестиций на 40 % по итогам девяти месяцев 2022 года

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Объем инвестиций, привлеченных в Тюменскую область за девять месяцев 2022 года, составил более 217 млрд рублей и демонстрирует рост в 40 % по сравнению со всем 2021 годом. Увеличение инвестиционной привлекательности региона – это заслуга предпринимателей, которые зашли с новыми проектами, и уже действующих предприятий, реализующих свои программы модернизации.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"Эти инвестиции – совокупный вклад новых проектов, тех, кого не было, кто начал инвестировать, и это вклад предприятий, которые в регионе уже работают, модернизируются, осваивают новую продукцию. Здесь есть и участники Нефтегазового кластера Тюменской области. При новом объеме заказов нужно расширяться, инвестировать, в том числе и в НИОКР", - говорит Машуков.

Деньги остаются в стране, считает директор регионального департамента инвестполитики, это результат влияния санкций и конфискаций сбережений инвесторов на Западе. Также влияет курс на импортозамещение и открывшиеся с уходом конкурентов возможности для развития бизнеса. В Тюменской области инвесторы вкладывают деньги в сферы АПК, туризма, строительства, нефтесервиса.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область находится в пятерке лидеров всероссийского инвестиционного рейтинга. Растущие цифры инвестиций – гарантия экономического и социального развития региона. Об этом в своем послании депутатам областного парламента сказал губернатор Александр Моор.

Самые заметные проекты в плане инвестиций и создания рабочих мест - это открытие в феврале 2022 года многофункционального госпиталя "Мать и дитя", первой очереди НТЦ компании "НОВАТЭК", племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год, Теннисного центра на ул. Народная в Тюмени.

Газпром СПГ ведет строительство своего объекта в Тобольске, начались пусконаладочные работы. Объем вложений составит 3,5 млрд рублей.

Компания Wildberries инвестирует 8 млрд рублей в логистический центр в Тюмени и создаст 5 тыс. рабочих мест. Вместе с Wildberries тюменское производители смогут выйти на рынки российских регионов и ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.

В Ишимском районе ООО "Протеинсиб" - одна из компаний агрохолдинга "Юбилейный" – вложило более 7 млрд рублей в строительство завода по глубокой переработке гороха.

В Уватском районе реализуют в уходящем году 23 инвестиционных проекта, сумма вложений составила 36,5 млрд рублей.

В Тюменском районе в 2022 году реализовано 13 проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей. В числе самых крупных - завершение проекта модернизации и развития птицефабрики АО "ПРОДО Тюменский бройлер".

"Также в этом году наш реестр пополнили 64 новых проекта с общим объемом инвестиций 21,3 миллиарда рублей, в рамках которых будет создано 2300 рабочих мест. Наиболее крупные из них: товарный парк нефтепродуктов "Русинвест", инвестиции 4 миллиарда рублей. Строительство линейного элеватора "Новый сухопутный зерновой коридор" - 4 миллиарда рублей. Увеличение производства резидента нашего индустриального парка Боровский, компании "ЭнергоТехСервис" по выпуску мобильных электростанций, инвестиции в районе 2 миллиардов рублей", - рассказал Антон Машуков.

Заинтересованность предпринимателей в дальнейшем вкладе в региональную экономику регулярно отмечают эксперты фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Так, по итогам последнего в этом году совета поддержаны восемь новых инвестпроектов со вкладом в экономику 786 млн рублей. Их реализуют в трех муниципалитетах. В числе бизнес-идей - производство удобрений, изделий из бумаги, строительство спортивных центров, услуги и торговля.

Анжела Лебедева