В Тюменском районе за год реализовали 13 проектов с инвестициями более 1 миллиарда рублей

| Фото: prodogroup.ru | Фото: prodogroup.ru

13 проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей реализовано в Тюменском районе в 2022 году. При этом было создано 209 новых рабочих мест, рассказала во время прямого эфира во ВКонтакте глава Тюменского района Светлана Иванова.

В числе самых крупных руководитель отметила завершение проекта модернизации и развития птицефабрики АО "ПРОДО Тюменский бройлер" на территории Каскаринского муниципального образования. На промплощадке предприятие построило шесть птичников, реконструировало репродуктор, модернизировало инкубатор и установило новое оборудование.

"Кроме того, в 2022 году завершились проекты в Ембаево по расширению действующего производства изделий из арматуры, а в поселке Московский компания "Бисквитный двор" увеличила свои площади и нарастила производство", - пояснила Светлана Иванова.

Инвестпроекты также реализовывались в сферах туризма и предоставления социально-бытовых услуг населению. В результате предприятия и предприниматели увеличили объемы производств, улучшили качество выпускаемой продукции, организовали новые рабочие места.

"Еще семь инвесторов реализуют свои планы до конца года. В их числе промпредприятия и агропромышленные, туристические. Общий объем инвестиций составляет более 150 миллионов рублей, планируется создать около 50 рабочих мест", - уточнила руководитель.

Данные проекты относятся к сфере торговли: в селах района есть спрос на новые магазины, в том числе сетевые с базовым набором товаров по доступным ценам.

Оксана Корнеенкова