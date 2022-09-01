Основатель "Вайлдберриз": Тюмень интересна с точки зрения развития предпринимательства

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Тюмень – очень интересный город с точки зрения логистической, и с точки зрения развития предпринимательства. Об этом сказала генеральный директор компании "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает информационный центр правительства региона.

"Обычно у нас соотношение продаж в регион и продаж от местных предпринимателей одинаковое. У вас мы продаем в 3,5 раза больше, чем тюменские предприниматели продают через нас. В этом большая точка роста. Мы умеем развивать малый и средний бизнес в регионе, поэтому для нас это вызов, задача. Будем вместе пробовать ее решать", – сказала Генеральный директор компании "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук - о планах сотрудничества с Тюменской областью

В Тюменской области насчитывается 4 тыс. 991 предприниматель, взаимодействующий с "Вайлдберриз". Продажи из региона составляют 2,3 млрд рублей (+193% по сравнению с 2021 годом) за 8 месяцев 2022 года. Продажи WB в регионе – 8,2 млрд руб.

Отметим, в 2021 году в Тюмени открылся временный распределительный центр компании общей площадью 4 тыс. 800 кв. метров. В нем работают около 500 человек. В новый проект – крупный логистический комплекс международного уровня – инвестор намерен вложить 8 миллиардов рублей, в результате будет создано 5 тыс. новых рабочих мест.