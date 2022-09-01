Около пяти тысяч бизнесменов из Тюменской области зарегистрированы на "Вайлдберриз"

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Около пяти тысяч бизнесменов из Тюменской области зарегистрированы на "Вайлдберриз". Все больше местных предпринимателей находят покупателей через маркетплейсы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Объем продаж продукции тюменских бизнесменов за 8 месяцев 2022 года составил 2,3 млрд рублей. Это на 193% больше, чем годом ранее.

"Поэтому мы активно поддерживаем инвестиционный проект "Вайлдберриз" по строительству крупного логистического комплекса международного уровня. Сегодня лично встретился с основателями компании Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Обсудили детали", – написал Александр Моор.

Отметим, в 2021 году в Тюмени открылся временный распределительный центр компании общей площадью 4 тыс. 800 кв. метров. В нем работают около 500 человек. В новый проект инвестор намерен вложить 8 миллиардов рублей, в результате будет создано 5 тыс. новых рабочих мест.

"Вместе с "Вайлдберриз" наши производители смогут выйти на рынки и российских регионов, и целого ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. Ежедневно на "Вайлдберриз" оформляется четыре миллиона заказов", – добавил губернатор.