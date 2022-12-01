Более 36 миллиардов рублей составили инвестиции в Уватском районе в 2022 году

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

23 инвестиционных проекта реализуются в Уватском районе, сумма вложений составила в 2022 году 36,5 млрд. рублей. Как сообщает администрация муниципалитета, большая часть приходится на нефтяную отрасль.

"Это основной драйвер развития экономики, - отмечает глава района Вячеслав Елизаров. - Одновременно с этим мы видим увеличение активности в сферах деревообработки, придорожного сервиса, туризма и АПК".

Так например, хорошую динамику показывает предприятие по воспроизводству ценных пород сиговых и осетровых рыб. В частности, в 2022 году в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 20 млн молоди сиговых и 500 тыс. осетровых пород, запроектировано и входит в стадию строительства прудовое хозяйство.

Рост экономики поддерживается, в том числе, жилищным строительством: ввели почти 10 тыс. квадратных метров, а также модернизацией системы ЖКХ. В жилищно-коммунальном хозяйстве ключевой была проблема водоснабжения.

По словам директора муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова, в с. Уват качество воды удалось существенно улучшить благодаря ремонту источника водоснабжения.

"В поселке Муген также ввели в эксплуатацию систему водоочистки. Большие работы были проведены в Демьянке, где капитально отремонтировали сети горячего водоснабжения и, благодаря модернизации газовой котельной, ушли от мазутной. В следующем году также запланирован большой объем работ по улучшению качества оказываемых услуг", - добавил он.