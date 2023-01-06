В Тюмени сократилось число аварий на сетях водоснабжения

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

290 повреждений на сетях водоснабжения ликвидировали аварийно-восстановительные бригады "Росводоканал Тюмень" в 2022 году. В 2021 году их было 336. А в 2016 - 640 аварий.

По информации компании, на устранение аварий в 2022 году в среднем требовалось менее восьми часов. В прошлом году на восстановление целостности трубы уходило около 9 часов. Оптимизировать работу бригад удалось благодаря улучшению оснащенности цеха эксплуатации водопроводных сетей и применению технологий бережливого производства.

"Мы ведем масштабную работу по реконструкции и строительству сетей. Ежегодно меняем не менее пяти процентов старых трубопроводов. Системная работа в этом направлении нам позволила добиться хороших результатов – 65 процентов сетей в городе выполнены из современных полимерных материалов. В 2022 году построили и реконструировали более 35 километров водоводов. При этом я твердо убеждена, что все результаты предприятия – это заслуга высокопрофессионального коллектива, который искренне радеет за свое дело, проявляя максимальную ответственность и слаженность", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

В 2022 году в тюменском водоканале начали активно использовать оборудование для врезки трубопроводов под давлением. Данный метод позволяет подключать новые водоводы без ограничения услуг водоснабжения.

Кроме того, в 2022 году "Росводоканал Тюмень" завершил реконструкцию водонасосных станций. Заменено оборудование и автоматизированы все 84 станции. Планомерная деятельность в этом направлении позволила оптимизировать работу системы водоснабжения города и обеспечить нормативное давление в домах горожан.