Тюменская аптека заплатит компенсацию за продажу таблеток подросткам

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

По 70 тыс. рублей взыскал в пользу отравившихся несовершеннолетних Ленинский районный суд. Это компенсация за продажу подросткам лекарственных препаратов без рецепта, сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Двое несовершеннолетних купили в аптеке лекарственный препарат, который подлежит реализации только по рецепту врача. В тот же день подростки употребили около 15 таблеток препарата. После их доставили в больницу.

Прокуратура Ленинского АО Тюмени провела проверку по факту отравления препаратами несовершеннолетних 15 и 17 лет. Было вынесено представление владельцу филиальной сети аптек. К дисциплинарной ответственности привлекли провизора, которая продала таблетки подросткам без рецепта. Ее оштрафовали.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с аптеки компенсации морального вреда.

Решение суда еще не вступило в законную силу.