Более 200 тысяч гектаров сельхозземель обследовано в Тюменской области за год

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 200 тыс. гектаров сельхозземель обследовано в Тюменской области за 2022 год. Выявлено 485 полей, заросших растительностью, на 20 уничтожен плодородный слой почвы, 20 свалок производственных и бытовых отходов и 10 карьеров.

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

В ведомстве уточнили, что владельцам земельных участков выдано 553 предостережения о выполнении требований земельного законодательства. В ходе проверок специалисты отобрали 608 проб для последующего исследования. В 245 из них обнаружено превышение нормативов по нитратам, микробиологическим показателям, тяжелым металлам, еще в 173 выявлено снижение плодородия почвы.