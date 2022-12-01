40 компаний Тюменской области в 2022 году стали резидентами фонда "Сколково"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 компаний Тюменской области стали резидентами фонда "Сколково" в 2022 г. Это стало возможным благодаря тому, что Тюменский технопарк занял второе место в рейтинге региональных операторов фонда.

По информации технопарка, из 40 компаний-резидентов 14 уже воспользовались льготами, которые предлагает Сколково.

Фонд содействия инновациям в 2022 году поддержал 37 проектов тюменских инноваторов на общую сумму более 190 млн руб. Это рекорд по привлеченным грантовым средствам за все время работы регионального представительства фонда, отмечают сотрудники технопарка.

На базе технопарка впервые прошел Тюменский тендерный форум, собравший участников из восьми регионов. За время его работы выиграно 15 тендеров, выручка от которых составила 30 млн рублей.

"С появлением Корпоративного университета технопарка, полученной образовательной лицензией, всего за полгода удалось организовать работу лектория и дискуссионных площадок, в рамках которых проведено свыше 100 мероприятий. Более 5000 человек приняли участие в различных образовательных программах", - говорят эксперты.

Результаты бизнес-инкубатора и резидентов, которых в этом году стало в технопарке на 30 больше, - 107 новых рабочих мест, 29 полученных патентов, 23 внедренные технологические инновации, 115 % составил средний темп роста выручки.

В сфере промышленного дизайна и инжиниринга реализовано 76 проектов в семи странах.

Центр прототипирования оказал предприятиям региона более 100 услуг: лазерная маркировка на металлических деталях, производство малых партий изделий методом литья жидкого пластика через силиконовые формы, разработка цифровых моделей, 3Д-печать, художественная фрезеровка на станке с ЧПУ, лазерная резка и гравировка дерева.

Напомним, в 2022 году в технопарке прошла масштабная реконструкция здания. Из регионального бюджета на эти цели было выделено более 70 млн рублей.