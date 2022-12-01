В Тюменской области назвали врачей, прославивших регион в 2022 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Профессор Тюменского государственного медицинского университета Сергей Шалаев и главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ в Тюмени, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Альберт Суфианов в 2022 году избраны членами-корреспондентами РАН.

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Областной клинической больницы № 1 Наталья Сорокина победила во Всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший врач лабораторной диагностики". Клинико-диагностическая лаборатория ОКБ № 1 - самая большая в области. Она входит в десятку лучших по всей стране. Здесь проводят более 12,5 млн исследований в год, рассказали ИА "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения.

В число медиков, прославивших регион в 2022 году, попал и врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением Областной больницы № 4 Ишима Никита Прокофьев. Он стал лауреатом Национальной премии "Репродуктивное завтра России" в номинации "Мастерство". Прокофьеву вручен диплом за разработку и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, выполнение уникальных операции.

Старшая медицинская сестра Медицинского города Валерия Ткачук и заведующая дневным стационаром по радиотерапии радиотерапевтической службы Екатерина Фёдорова одержали победы в премии им. академика А. И. Савицкого.

Старшая медицинская сестра наркологического отделения тобольского филиала Областной клинической психиатрической больницы Ирина Сысоева признана победителем V Национального чемпионата Worldskills Russia в номинации "Навыки мудрых".

В рамках Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" знаком "За достижения в области качества" отмечены главный врач Областного офтальмологического диспансера, офтальмохирург высшей категории Леонид Протопопов и заведующая отделением приёма детского населения, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Доркина.

Кроме того, диспансер вошел в топ-100 России по оказанию услуг — стал лауреатом в номинации "Комплексное офтальмологическое обследование и ведение пациентов с альбинизмом".

Анжела Лебедева