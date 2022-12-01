839 самозанятых Тюменской области научились продвижению продукции в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продвижению продукции научились 839 самозанятых Тюменской области. Именно столько начинающих бизнесменов воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в 2022 году, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

В этом году ставка по продвижению делалась на цифровые площадки – маркетплейсы, интернет-магазины. К примеру, совместно с Авито для малого и среднего бизнеса прошел образовательный марафон. В течение двух недель работать на этой площадке научились 800 тюменцев.

"Цифровые площадки позволили предпринимателям увеличить географию продаж, найти новых клиентов. Благодаря марафону представители бизнеса теперь знают, как эффективно продавать свою продукцию или услуги, искать потенциальных потребителей с помощью новых каналов сбыта. Мы также помогаем МСП осваивать зарубежные платформы. И сейчас это очень действенный механизм для продаж, потому что модель потребления меняется", - рассказала руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева.

Кроме того, в регионе организовали 32 ярмарки для самозанятых и провели 180 мероприятий, включая "День предпринимателя-2022", Форум по развитию сельского предпринимательства, Тюменский экспортный форум, конференция Авито и "Мой бизнес".