В Тюменской области разработан комплексный проект по поддержке самозанятых

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

В Тюменской области запланирован большой межведомственный комплексный проект по поддержке самозанятых граждан, в котором примут участие все институты по развитию самозанятости, об этом сказал исполнительный директор ТРО "Опора России" Наиль Хакимов, выступая перед участниками площадки "Самозанятость и креативные индустрии" на форуме "День предпринимателя-2022" в Тюменском технопарке 27 мая.

"Креативные индустрии и самозанятые - это две смежные области. На стыке творчества и бизнеса рождаются новые идеи и проекты для развития нашего города, региона и страны. Именно на таких площадках, как эта, происходит коллаборация данных областей", - отметил Наиль.

Всего более 100 человек стали участниками площадки, посвященной теме развития самозанятости и креативных индустрий. Эксперты презентовали тюменцам комплексный региональный проект по поддержке самозанятых граждан. Рассказали как находить финансы для своего дела, выходить на маркетплейсы, обучали интернет-продвижению в социальных сетях, а также на примере реальных историй разбирали юридические и налоговые вопросы.

Всего четыре площадки курировало региональное отделение "Опоры России" во время предпринимательского форума в Тюмени. На ярмарке самозанятых местные умельцы выставили на продажу ростовые цветы, изделия из джута, флорариумы, микрозелень, картины, бижутерию ручной работы и другие интересные товары для дома и личного пользования.

Ярмарка инвестиций стала площадкой для встречи тех, кто желает привлечь инвесторов и кто готов вкладываться в интересные проекты.

Завершился форум "Деловыми шахматами". Первый ход на доске сделал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Форум "День предпринимателя" дал участникам возможность в неформальной обстановке познакомиться, обсудить насущные проблемы, наметить планы, насладиться живой музыкой, поиграть в шахматы.

Всего более 1,5 тысяч предпринимателей Тюменской области участвовали в форуме.

Анжела Лебедева