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Предприимчивый подросток из Голышманово рассказал, как у него появились бычки, курицы и барашки

Экономика, 17:21 27 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первоначальный капитал на свой бизнес школьник из Голышмановского городского округа Саша Сотников, самая яркая звезда нынешнего Дня предпринимателя Тюменской области, заработал, собирая и продавая в летние каникулы яблоки. Добавил деньги, подаренные на день рождения, немного занял у отца и купил своего первого бычка на откорм.

"Я хотел купить себе хороший компьютер, - рассказал он корреспонденту ИА "Тюменская линия". – Родители подсказали: вырасти кого-нибудь, продай и купишь себе компьютер".

Но когда юный предприниматель получил первый доход от своего бизнеса, планы поменялись – купил еще двух бычков. Сегодня у него на откорме два герефорда и один салерс, курицы и несколько барашков. За 2021 год он заработал 200 тысяч. 40 снова вложил в производство – купил новых животных для откорма, купил старенький трактор, который за зиму с дедом перебрал, и сейчас работает на нем.

По словам советника губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, среднего и малого бизнеса, руководителя направления "Развитие муниципалитетов" Ольги Езикеевой, это яркий пример того, как меняется сознание молодежи, растет их финансовая грамотность, расчетливость.

"Если у тебя есть возможности и мозги, если родители тебя поддержали, ты и в 13 лет можешь заработать деньги, научиться бизнесу, понять, что такое инвестиции и что их надо возвращать. Молодежь сейчас не боится браться за большие проекты", - отметила она.

Семья Ефимовых из Ялуторовского района не побоялась взять заброшенный пионерский лагерь и сейчас строят там прекрасную базу отдыха. Тюменские ребята придумали, как фритюрное масло можно переработать в дизельное топливо.

"Есть такой проект в Тюменской области, - подчеркнула Ольга Езикеева. – Не так уж важно, что ты делаешь! Главное, что ты хочешь делать и делаешь. А сфер приложения молодежной инициативы на селе множество. Любое производство, любая сфера услуг, которая на селе пока не очень развита, спорт, образовательные проекты и, наконец, сельский туризм".

Борис Олейник

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# Антон Машуков , молодежное предпринимательство , Ольга Езикеева

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