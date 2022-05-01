Предприниматель из Дагестана предложил тюменцам инвестировать в строительство логистического центра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Восемь бизнесменов представили свои проекты перед инвесторами Тюменской области на "Ярмарке инвестиций", которая прошла в "Точке кипения" в рамках Дня предпринимателя 27 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель комитета по инвестициям ТРО "Опора России", руководитель площадки Александра Самойлович.

Начинающие и действующие предприниматели представили проекты в сферах строительства, торговли, общественного питания, инноваций.

"Ярмарка – это финал, перед ней мы проводили "Инвестиционный акселератор". Это наш проект, где мы помогаем участникам правильно упаковать свой продукт, чтобы он понравился инвестору, учим оформлять успешно сделку. И сегодня на питчинг-сессию пришли те, кто готов развиваться, масштабировать новые идеи на территории региона. Они защищаются перед представителями фонда инвестиционного агентства и частными инвесторами", - рассказала Александра Самойлович.

Кроме тюменских представителей бизнеса на ярмарку прилетел генеральный директор "СтройТайм" Ахмед Керимов из Дагестана. Он презентовал строительство логистического центра для временного хранения сезонных фруктов и овощей.

"Данное направление является одним из наиболее малорисковых и получило широкое распространение на западе. Это одно из топовых направлений инвестирования на территории нашей Республики, так как сочетает неплохую доходность при минимальных рисках", – отметил Ахмед.

После каждого выступления инвесторы уточняли у участников подробности, а зрители могли проголосовать за или против проекта. Напомним, "Ярмарка инвестиций" проходит в Тюменской области с 2015 года два раза в год.

Напомним, День предпринимателя – форум, на котором начинающие и действующие бизнесмены региона получат от федеральных и региональных экспертов ответы на многочисленные вопросы, связанные с рисками, возможностями, мерами поддержки. В нем участвуют 1,5 тыс. человек.

Виктория Макарова