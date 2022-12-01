217 миллиардов рублей составил объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

217,1 млрд рублей составил объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 г. Это на 40,2% больше показателя прошлого года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Рост наблюдается и в других социально-экономических показателях. Так, на 1,8 тыс. увеличилось число представителей малого и среднего бизнеса до 68 тыс. 293. При этом, численность занятых составляет 728,5 тыс. человек, что на 15,8 тыс. работников больше, чем в 2020 г.

По вводу жилья на душу населения Тюменская область занимает четвертое место среди субъектов Росси. Застройщики за 11 месяцев 2022 г. сдали 1 млн 931,5 тыс. кв. м, тогда как за весь 2021 г. – 1 млн 706,2 тыс. кв. м.

Аграриями региона произведено 1 млн 960,5 тыс. тонн зерна, 128,1 тыс. тонн овощей, 159,4 тыс. тонн мяса в живом весе. Все показатели превосходят данные 2021 г.

На начало 2023 года ожидается, что численность населения Тюменской области составит 1 млн 557,8 тыс. человек. В январе 2022 г. – 1 млн 552,2 тыс.