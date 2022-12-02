11 контрактов заключили тюменские экспортеры на постоянных экспозициях региона в странах СНГ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 контрактов заключили тюменские экспортеры на постоянных экспозициях региона в странах СНГ в 2022 г. Для предприятий Казахстана и Узбекистана провели 75 презентаций продукции тюменских экспортеров. В международных выставках участвовали 46 компаний региона, такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании IV Тюменского экспортного форума.

Как подчеркнул глава региона, в Тюменской области организовано бесшовное сопровождение экспортно-ориентированных компаний - от начала проведения переговоров до заключения контракта - и поддержка экспортеров. Начала работать новая мера по компенсации транспортных расходов поставок продукции до границы России.

"На прошлой неделе было подписано первое соглашение между инвестиционным агентством, предприятием-производителем и федеральной логистической компанией. Мы организовали ведение механизма с сильным партнером, имеющим разветвленную логистическую сеть и обширную клиентскую базу, чтобы работа была выстроена на системной основе и пользоваться поддержкой сможет большое количество предприятий", - пояснил губернатор.

При этом он отметил, что возврата к прежним схемам сотрудничества уже не будет, а будущее экспортной экономики за Азией и Ближним Востоком.

Оксана Корнеенкова