В УФО обеспечат безопасность людей в 836 местах массового пребывания в зимние каникулы

uralfo.gov.ru/ uralfo.gov.ru/

836 мест массового пребывания людей будут работать в УФО в новогодние каникулы, с 31 декабря по 8 января. Вопросы обеспечения безопасности граждан в это время обсудили в режиме ВКС на коллегии по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе под председательством полпреда президента Владимира Якушева 28 декабря.

"С 31 декабря по 8 января в Уральском федеральном округе будут работать 836 мест массового пребывания людей. В половине из них планируются новогодние представления для детей. В 917 храмах Русской православной церкви пройдут празднования Рождества Христова. Задача спланировать работу так, чтобы праздники прошли в спокойной атмосфере. На каждом объекте должно быть предусмотрено достаточное количество сил и средств, которые позволят обеспечить безопасность на всех без исключения мероприятиях", - сказал Якушев.

Снижение противоправных деяний отмечено по итогам 2022 года во всех регионах УФО. Число преступлений уменьшилось на 3,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Стало меньше хулиганских действий, разбойных нападений и грабежей, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, убийств и краж.

Полпред поблагодарил коллективы уполномоченных органов за результативную деятельность: "Благодаря хорошо спланированной работе удалось обеспечить безопасность людей во время важных общественно-политических событий и праздничных мероприятий. В результате активной профилактической работе вдвое снизилось количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей. На четверть сократилось число техногенных пожаров, и в них реже погибают люди".