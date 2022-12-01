Александр Моор исполнил мечту юного футболиста из Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мечту первоклассника Миши из Тюмени исполнил губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках проекта "Ёлка желаний". Мальчик увлекается футболом и попросил бутсы и гетры.

"Открытка с его мечтой попалась мне. Мечту юного земляка исполнил. Эмоции мальчика дорогого стоят. Миша не ожидал подарка и обрадовался", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Папа Миши сейчас находится в зоне специальной военной операции. Александр Моор пожелал юному тюменцу быть сильным, настоящим помощником мамы, успехов в спорте и много радостных событий.

Видео из Telegram-канала Александра Моора