Из Тюменской области в Казахстан отправили 40 тонн ячменя и пшеницы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сорок тонн ячменя "Ача" ЭС и пшеницы "Новосибирская-31" ЭС, выращенных на тюменских полях, отправили в Казахстан.

Специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели исследования образцов семян, и выдали заключения, на основании которых оформляются фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, и ее соответствие требованиям страны-импортера.

Всего за 2022 год Тюменским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ" досмотрено 229 тонн семян пшеницы и 80 тонн семян ячменя предназначенных для экспорта в Республику Казахстан, сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.