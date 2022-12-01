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Из Тюменской области в Казахстан отправили 40 тонн ячменя и пшеницы

Экономика, 14:56 30 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

Сорок тонн ячменя "Ача" ЭС и пшеницы "Новосибирская-31" ЭС, выращенных на тюменских полях, отправили в Казахстан.

Специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели исследования образцов семян, и выдали заключения, на основании которых оформляются фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, и ее соответствие требованиям страны-импортера.

Всего за 2022 год Тюменским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ" досмотрено 229 тонн семян пшеницы и 80 тонн семян ячменя предназначенных для экспорта в Республику Казахстан, сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

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# пшеница , Россельхознадзор , ячмень

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