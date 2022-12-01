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Футбольный клуб "Тюмень" пополнил серебряный призер чемпионата Татарстана Павел Шадрин 

Спорт, 13:04 30 декабря 2022

www.mfktyumen.ru (архив) | Фото: www.mfktyumen.ru (архив)

Серебряный призер открытого чемпионата Татарстана Павел Шадрин вернулся в ФК "Тюмень". Летом этого года он по семейным обстоятельствам уезжал из Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

Спортивную форму игрок поддерживал в любительском ижевском коллективе "Динамо-Делин", в котором также работает его отец и супруга. Он помог команде стать серебряным призером открытого чемпионата Татарстана по футболу.

www.mfktyumen.ru (архив) | Фото: www.mfktyumen.ru (архив)

Напомним, что 29-летний полузащитник играл за казанский "Рубин-2", "Зенит-Ижевск", "Нефтехимик" из Нижнекамска. В прошлом сезоне был одним из лидеров "Тюмени", завоевав в команде бронзу второй лиги. Тогда в первенстве страны Павел провел 25 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

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