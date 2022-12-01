Тюменские хоккеисты победили "Динамо" из Санкт-Петербурга на чемпионате PARI ВХЛ Кубка Шелкового пути

| Фото: пресс-служба ХК "Рубин" | Фото: пресс-служба ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" после перерыва, связанного с выступлением на Кубке Союза, победили на чемпионате PARI ВХЛ Кубка Шелкового пути "Динамо" в Санкт-Петербурге

В трех периодах на льду голов у тюменцев и питерцев не было, сообщает пресс-служба тюменского клуба. Овертайм начался при счете 0:0. Только на 63 минуте матч был завершен. Тюменец Денис Дюрягин дал пас Кириллу Кошурникову и шайба влетела в ворота хозяев площадки.

"Хороший матч получился, близкий по накалу к поединкам в стадии плей-офф. Обе команды создали много моментов, хорошо сыграли вратари. Отсюда и такой счет вплоть до овертайма. А там – кому больше повезло. Но везет тому, кто больше везет, как говорится. Ребята молодцы, использовали свой шанс, добились сегодня победы", - рассказали главный тренер "Рубин" Денис Ячменев.

30 декабря "Рубин" в Санкт-Петербурге встретится с командой "СКА-Нева".