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Жителя Упоровского района Тюменской области будут судить за двойное убийство

Происшествия, 14:45 30 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Упоровского района, обвиняемого в двойном убийстве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 7 июля он вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый схватил нож и нанес приятелю смертельную резаную рану шеи. После этого вошел в комнату, где была женщина, и два раза ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран она скончалась на месте происшествия.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направила уголовное дело в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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# происшествие , Следственный комитет РФ

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