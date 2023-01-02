Тюменке с носовым кровотечением понадобилась помощь скорой в новогоднюю ночь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обильное носовое кровотечение стало причиной вызова скорой помощи 86-летней жительнице Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января.

До приезда скорой алгоритм оказания быстрой и правильной первой помощи объяснял врач-консультант. В это время диспетчер передал неотложный вызов первой освободившейся бригаде. Прибывшие на место медики оказали женщине помощь и доставили ее областную больницу № 2.

Всего в выходные, 31 декабря и 1 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 119 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 557 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 494 пациента.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 563 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 133 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.