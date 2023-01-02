Инспекторы ДПС задержали пьяную автоледи без прав в Омутинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяную автоледи за рулем автомобиля Hyundai задержали госавтоинспекторы в Омутинском районе.

Сотрудникам ГИБДД 35-летняя жительница деревни Большекрутинской рассказала, что праздновала Новый год, а 1 января пьяной поехала в гости.

Показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом женщина не имеет, сообщили в ГИБДД Тюменской области.