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Инспекторы ДПС задержали пьяную автоледи без прав в Омутинском районе

Происшествия, 12:52 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяную автоледи за рулем автомобиля Hyundai задержали госавтоинспекторы в Омутинском районе.

Сотрудникам ГИБДД 35-летняя жительница деревни Большекрутинской рассказала, что праздновала Новый год, а 1 января пьяной поехала в гости.

Показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом женщина не имеет, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области

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