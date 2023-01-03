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Шесть человек пострадало в ДТП на 43-м километре автодороги Тюмень-Каменка

Происшествия, 11:00 03 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть человек пострадало в ДТП на 43-м километре автодороги Тюмень-Каменка в границе Свердловской области 2 января. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, Skoda выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Kia. В Skoda ранены 26-летний водитель, пассажир и их 2-летняя дочь. Семья проживает в Тюмени. Во второй машине травмы получили 41-летний водитель, 35-летняя пассажирка и их 8-летняя дочь. Они живут в Новосибирской области.

Дети перевозились в автомобилях без нарушений. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административную проверку.

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# авария , дети , ДТП , пострадавшие

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