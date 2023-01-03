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Водитель тюменского рейсового автобуса №102 больше года ездил без прав

Происшествия, 11:21 03 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя рейсового автобуса по маршруту №102 "пос. Боровский-Тюмень" отстранили от управления транспортом после проверки Госавтоинспекции Тюменской области 3 января. 52-летний мужчина был лишен водительских прав за пьяное вождение – отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь в ноябре 2021 года.

Его отстранили от управления автобусом, составлен административный материал. Проводится проверка организации пассажирской перевозки, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области после проверок пассажирских автобусов под Тюменью, перевозящих пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам.

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# автобус , Госавтоинспекция Тюменской области , нарушение

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