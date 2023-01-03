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Объем строительных работ в Тюменской области составил 166,3 млрд рублей в 2022 году

Экономика, 17:01 03 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем строительных работ составил 166,3 млрд рублей в Тюменской области за январь-ноябрь 2022 года. Это 114,6% к январю-ноябрю 2021 года, сообщает департамент экономики региона.

В целом в России рост объема работ в строительстве за этот же период составил 106,1% по сравнению с аналогичным в прошлом году.

С 1 июля 2024 года в проектировании и строительстве при реализации крупных проектов долевого строительства начнут применяться технологии информационного моделирования. Речь идет о многоквартирных домах и объектах необходимой для них инфраструктуры, которые строятся с привлечением средств дольщиков.

При долевом строительстве малоэтажных жилых комплексов технологии информационного моделирования начнут применяться с 2025 года. Решение позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, будет способствовать улучшению качества строительства, поможет снизить риски серьезных ошибок и потерь при реализации проектов.

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# строительство , экономика

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