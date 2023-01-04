В Тюменской области планируют построить более 1 миллиона 451 квадратного метра в 2023 году

| Фото: нформационный центр правительства Тюменской области | Фото: нформационный центр правительства Тюменской области

Более 1 млн 451 кв. м планируется построить в Тюменской области в 2023 г. Тенденция к небольшому снижению, уже в 2024 году изменится на рост. Через год базовый прогноз предполагает прирост в строительстве до 1 млн 640 тыс. кв.

Вместе с тем, в Тюмени в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию дома в 17 новых жилых комплексах: на улице Профсоюзной, Московском и Червишевском трактах, Туры, Учхоза, Новорощино, Комарово, Плеханово, Патрушева, Бабарынки. А также в Тюменской слободе, в заречной части, на Мысу, ММС, ДОКе, МЖК, недалеко от КПД.

Данные, на основе которых формировались бюджеты города и области, приводит "Вслух.ру". Так, согласно финансовым документам, в ближайшие три года продолжится освоение территорий в районах Московского и Червишевского трактов, Туры, ДОКа, Заречных микрорайонах, у Алебашевского озера, на Мысу, ММС, недалеко от лесопарка "Тополя", Профсоюзного моста, Учхоза.

А в 2024 году состоится заселение в новостройки у сквера Сибирских кошек, Дома печати, у озера Песьяное, в микрорайоне Восточный-2, Дударева, на улице Интернациональной. В 2025-м году – на Харьковской, Ватутина и других районах.