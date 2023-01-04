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Более 186 тысяч электронных заявлений регистрации прав на недвижимость подали в Тюмени

Экономика, 16:48 04 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 186 тысяч электронных заявлений регистрации прав на недвижимость подали в Тюмени за 11 месяцев 2022 г. Это на 28,9% больше прошлогоднего показателя.

"От общего числа заявлений на учет и регистрацию, заявления в электронном виде составляют 54,6%. На 39,8% увеличилось число электронных пакетов документов при подаче заявлений по единой процедуре учета и регистрации прав, на 63,9% при постановке на кадастровый учет", -рассказали в управлении Росреестра по Тюменской области.

Также наблюдается рост по ипотечным сделкам – с января по ноябрь 2022 г. таковых зарегистрировано 92 тыс. 725, а это на 4 % больше показателя 2021 г. При этом, 8,6 тыс. сделок приходится на льготную ипотеку. 89,2% договоров с использованием ипотечных средств регистрируются управлением в течение одного дня. Это стало возможно за счет программы "Ипотека за 24 часа", которая разработана Росреестром совместно с банковским сообществом для упрощения процесса получения ипотеки и сокращения срока ее регистрации.

В ведомстве отметили, что на время праздничных и выходных дней электронные сервисы на сайте Росреестра будут недоступны, пишет "Мегатюмень".

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# ипотека , Росреестр

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