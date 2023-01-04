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В аварии на трассе в Бердюжском районе погибла 37-летняя женщина

Происшествия, 13:49 04 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

37-летняя женщина погибла в аварии на 522 км федеральной трассы Курган-Челябинск-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области. Водитель "Лада Приора" при обгоне большегруза не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В автомобиле ехала семья из Ишима - папа и мама с двумя детьми. В аварии погибла 37-летняя пассажирка, 38-летний водитель получил травмы, двое детей - мальчики четырех и девяти лет – различные повреждения. Они находятся на обследовании в больнице

Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД Тюменской области.

Госавтоинспекция рекомендует водителям минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу, особенно учитывая сложные погодные и дорожные условия.

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# авария , ГИБДД

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