Подозреваемого в мошенничестве и выращивании конопли тюменца задержали полицейские

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 млн рублей обманным путем украл у пенсионеров житель Тюмени. Его также подозревают в выращивании конопли, сообщает пресс-центр МВД России.

Подозреваемый участвовал в криминальных схемах, исполнял роль курьера, забирал деньги у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пострадавших ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель. Потерпевшие были уверены, что деньги помогут их якобы попавшим в ДТП родственникам избежать крупных неприятностей. В результате шестеро тюменцев в возрасте от 76 до 93 лет передали подозреваемому более 1,5 млн рублей.

В квартире подозреваемого провели обыск, где обнаружили миниплантацию, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Растения отправили на экспертизу. В отношение тюменца возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.