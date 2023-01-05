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Подозреваемого в мошенничестве и выращивании конопли тюменца задержали полицейские

Происшествия, 13:34 05 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 млн рублей обманным путем украл у пенсионеров житель Тюмени. Его также подозревают в выращивании конопли, сообщает пресс-центр МВД России.

Подозреваемый участвовал в криминальных схемах, исполнял роль курьера, забирал деньги у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пострадавших ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель. Потерпевшие были уверены, что деньги помогут их якобы попавшим в ДТП родственникам избежать крупных неприятностей. В результате шестеро тюменцев в возрасте от 76 до 93 лет передали подозреваемому более 1,5 млн рублей.

В квартире подозреваемого провели обыск, где обнаружили миниплантацию, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Растения отправили на экспертизу. В отношение тюменца возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# конопля , мошенничество , наркотики

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