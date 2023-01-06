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Директора тюменской мебельной фирмы будут судить за невыплату зарплаты

Происшествия, 12:09 06 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области перед судом предстанет директор организации по производству мебели, обвиняемая в невыплате заработной платы. Она свыше двух месяцев в 2022 году не выплачивала заработную плату и отпускные выплаты трем работникам.

"Задолженность составила около 130 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемой 1985 года рождения — автомобиль Mercedes-Benz", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело уже передано для рассмотрения в суд.

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# долги по зарплате

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