Директора тюменской мебельной фирмы будут судить за невыплату зарплаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области перед судом предстанет директор организации по производству мебели, обвиняемая в невыплате заработной платы. Она свыше двух месяцев в 2022 году не выплачивала заработную плату и отпускные выплаты трем работникам.

"Задолженность составила около 130 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемой 1985 года рождения — автомобиль Mercedes-Benz", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело уже передано для рассмотрения в суд.