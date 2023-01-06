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Уголовное дело завели на тюменку, которая заступилась за мать с молотком

Происшествия, 15:04 06 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении 33-летней жительницы Тюмени, которая с молотком напала на сожителя своей матери. 42-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Задержанная пояснила, что в день происшествия ей позвонила мать и сообщила, что ее сожитель скандалит. Девушка поехала домой к родственникам, чтобы разобраться в ситуации. В квартире женщина принялась защищать мать. Между отчимом и падчерицей завязался словесный конфликт, девушка взяла молоток и нанесла потерпевшему несколько ударов по голове.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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