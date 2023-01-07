В Ишиме пройдут соревнования по волейболу и хоккею

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Череда рождественских спортивных состязаний пройдет в Ишиме, сообщает департамент спорта Тюменской области. 7 января проходит традиционный хоккейный матч, на корте центрального стадиона сойдутся две команды. Ветераны сыграют с юными хоккеистами.

8 января на соревнования соберутся волейболисты. Пять мужских и три женские команды поборются за рождественский Кубок на стадионе "Центральный". Это не только коллективы города, но и представители Ишимского района.