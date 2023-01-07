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В Ишиме пройдут соревнования по волейболу и хоккею

Спорт, 15:13 07 января 2023

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Череда рождественских спортивных состязаний пройдет в Ишиме, сообщает департамент спорта Тюменской области. 7 января проходит традиционный хоккейный матч, на корте центрального стадиона сойдутся две команды. Ветераны сыграют с юными хоккеистами.

8 января на соревнования соберутся волейболисты. Пять мужских и три женские команды поборются за рождественский Кубок на стадионе "Центральный". Это не только коллективы города, но и представители Ишимского района.

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