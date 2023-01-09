В Ялуторовском остроге в 2022 году выпекли и съели 105 метровых блинов

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105 метровых блинов выпекли и съели в Ялуторовском остроге за 2022 год. Всего за это время учреждение посетили 156 тыс. 961 человек.

Об этом руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева написала на своей странице во ВКонтакте.

"В 2022 году в остроге провели 11 событийных мероприятий. Мы посвятили в почётные блинопёки больше 1 тыс. 500 человек. Четыре наших проекта стали победителями Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards", - уточнила она.

Сотрудники острога стали финалистами Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" и Национальной премии "Маршрут года". Они наладили сотрудничество с туроператорами из Снежинска, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Челябинска, Удмуртии и музеем Ишима.

Ялуторовский острог включился в реализацию программы "Пушкинская карта". В 2022 году он трижды попал в выпуски передач о туризме федеральных телеканалов.

География посетителей музея с каждым годом расширяется. Нина Бешенцева перечислила города, регионы, страны, откуда чаще всего бывали их гости. Это Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Коломна, Удмуртия, Воронеж, Ярославль, Пермь, Серов, Екатеринбург, Башкирия, Челябинск, Шадринск, Казань, Новосибирск, Нижний Тагил, Омск, Заводоуковск, Казахстан, Сочи, Самара, Кемерово, Тобольск, Курган, Нижневартовск, Сургут, Ишим.

Важное событие, которое занесено в Книгу рекордов России, – это выпекание и переворачивание трехметрового блина. Традиции, связанные с масштабными проектами, продолжатся в Ялуторовском остроге и в 2023 году.