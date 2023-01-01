22 тюменца обратились с переохлаждением в больницу за первую неделю 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 тюменец обратился с холодовыми травмами в приемное отделение Областной клинической больницы № 2 за первую неделю 2023 года. Трое из них госпитализированы. В детское отделение поступил один ребенок, сообщает пресс-служба здравоохранения Тюменской области.

"Чаще всего страдают нос, щеки, уши, руки и ноги, пальцы. Покалывания или пощипывания в них служат первым признаком холодовой травмы. Необходимо быстро зайти с улицы в тепло, по возможности выпить горячий чай, растереть ладони, затем ими согреть нос, щеки, уши", - рассказал руководитель экстренной службы больницы Антон Терехин.

В новогодние каникулы во взрослое приемное отделение ОКБ № 2 поступил пациент с общим переохлаждением, отморожением кистей рук второй степени. Его долечивают в профильном отделении стационара.

Чтобы не получить переохлаждение, специалисты рекомендуют выбирать для прогулок свободную одежду, правильно подбирать обувь, не выходить из дома голодными, так как организму для борьбы с холодом необходима энергия. Для длительной прогулки нужно взять с собой термос с горячим чаем.