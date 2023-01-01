300 кг вещей для благотворительного магазина принесли тюменцы в "Куб добра"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

300 килограммов вещей собрали тюменцы в специальном контейнере "Куб добра" для благотворительного магазина "Лафф-ка" с 28 декабря по 10 января. Жители принесли одежду, обувь, игрушки и книги.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор, руководитель Медиацентра молодежной политики региона Валерия Иванова.

"Сейчас сотрудники благотворительного магазина будут разбирать собранные вещи и распределять далее. Кстати, за все годы проведения этой акции мы собрали более 1,5 тысячи килограммов вещей", - добавила она.

Отметим, что в прошлом году было собрано более 200 кг вещей.

Акция проходит в Тюмени с 2019 года.

Виктория Макарова