Тюменские аграрии подготовят к посевной 7,6 тыс. единиц техники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 7 тыс. 600 единиц техники подготовят аграрии Тюменской области к посевной кампании 2023 года. До 1 апреля им предстоит выполнить осмотр и ремонт сельхозтехники, сообщает региональный департамент АПК.

Специалисты подготовят к работе 3 тыс. 763 трактора, 2 тыс. 764 сеялки, в том числе 1 тыс. 815 сеялок прямого посева, 1 тыс. 84 культиватора. Для ремонта техники имеется 210 отапливаемых мастерских, 412 гаражей и стоянок. Сформировано 282 ремонтных звена, в которых работает более тысячи человек. Имеются необходимые материалы, оборудование, инструменты и запасные части.

Всего у аграриев Тюменской области насчитывается 4 тыс. 795 тракторов, 1 тыс. 475 зерноуборочных комбайнов и 2 тыс. 779 сеялок и посевных комплексов. Таким образом, на каждую тысячу гектаров пашни приходится по 4,7 трактора. А нагрузка на каждый зерноуборочный комбайн составляет 505 гектаров.