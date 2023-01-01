Евгений Заболотный – лидер медиарейтинга среди председателей дум региональных столиц УФО

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

По числу упоминаемости в СМИ с медиарейтингом 16 тыс. 948 председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный опередил всех спикеров парламентов столиц Урала.

Такие данные по итогам 2022 года опубликовала компания "Медиалогия" на основе 78 тыс. источников: телевидения, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.

В течение 2022 года Евгений Заболотный становился лидером этого медиарейтинга среди председателей дум девять раз: в январе, феврале, марте, апреле, июне, июле, августе, сентябре и ноябре.

Он комментировал журналистам рассматриваемые вопросы на заседаниях гордумы и постоянных комиссий, работу депутатов с наказами и обращениями граждан, их помощь участникам спецоперации и членам их семей, жителям Донбасса и нуждающимся тюменцам.

Председатель гордумы также принимал участие в региональных совещаниях и мероприятиях, открытии новых социальных объектов и благоустроенных территорий Тюмени.

Евгений Заболотный рассказывал корреспондентам о подготовке к празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 436-летия областной столицы, поощрении заслуженных жителей званием "Почетный гражданин города Тюмени", знаками "За заслуги перед городом Тюменью" и "За волонтерство и милосердие.

Как отмечает Евгений Заболотный, любое достижение Тюменской городской думы – это результат эффективной, совместной и слаженной работы профессионального депутатского корпуса.

Николай Ступников