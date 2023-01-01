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13 биатлонистов Тюменской области участвуют в пятом этапе PARI Кубка России

Спорт, 13:27 12 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

13 спортсменов Тюменской области участвуют в пятом этапе PARI Кубка России в Дёмино Ярославской области с 10 по 15 января. Всего 82 биатлониста из 15 регионов выйдут на старт соревнований, сообщает Союз биатлонистов России.

У мужчин в соревнованиях примут участие 50 человек, из которых девять спортсменов представляют ХМАО-Югру, восемь – Тюменскую область, по пять – Москву и ЯНАО, по четыре – Республику Башкортостан, Красноярский край, Московскую область, Санкт-Петербург, по два – Ленинградскую и Ульяновскую области, по одному – Республику Татарстан, Калужскую и Рязанскую области.

У женщин на старт в Дёмино планируют выйти 32 биатлонистки. Наибольшее представительство – по пять спортсменок – выставили Красноярский край, Тюменская область и ХМАО-Югра. За Московскую область выступят четыре стреляющих лыжницы, за Республику Башкортостан, Санкт-Петербург и ЯНАО – по три. Две девушки будут представлять Москву, по одной – Республику Мордовия и Свердловскую область.

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# биатлон , Союз биатлонистов России

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