Жительницу Тюменского района накажут за пристрастие к пьяным вояжам

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Daewoo Matiz с пьяной компанией из шести человек в салоне остановили автоинспекторы на 576-м км федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области 11 января, сообщает региональная Госавтоинспекция..

37-летняя водитель, жительница Тюменского района, находилась в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сначала компания распивала алкоголь в Ишиме, затем поехали в баню в село Мизоново Ишимского района. Это не первая пьяная поездка автомобилистки за рулем. Ранее привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение в 2018 и 2019 годах", — сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Водитель подлежит уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Также на нее составили административные материалы за нарушение правил перевозки людей и за управление транспортом, будучи лишенной такового права.