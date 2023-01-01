В Тюменской области более 2 млн 600 тысяч пассажиров воспользовались услугами автовокзалов в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 млн 620 тыс. 601 пассажир отправился в поездку с автовокзалов и автостанций Тюменской области в 2022 году. В регионе работают четыре автовокзала и 16 автостанций, сообщает Главное управление строительства Тюменской области со ссылкой на региональное объединение автовокзалов и автостанций.

С Тюменского автовокзала ежедневно отправляются от 3,5 до 6,2 тыс. пассажиров.

"Пассажиропоток в регионе восстанавливается. Ежегодно мы видим прирост в 10 процентов. В 2020 году обслужили 2,24 миллиона пассажиров, в 2021 — 2,43 миллионов", - говорит директор объединения Артём Антипин.

В Тюменской области действуют более 500 маршрутов, среди которых 53 межрегиональных и семь международных. Транспортные компании определяют по итогам конкурсного отбора. В регионе курсируют автобусы более 60 перевозчиков.