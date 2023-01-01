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Второй хоккейный корт открыли в Ялуторовском районе

Спорт, 10:42 13 января 2023

спортивной школы Ялуторовского района | Фото: спортивной школы Ялуторовского района

Хоккейный корт залили в селе Киева Ялуторовского района, 10 лет он пустовал. Ранее в районе работал только один корт на территории с. Хохлово. Взрослые и дети ежедневно собираются, чтобы поиграть в хоккей или просто покататься. Инициаторами стали жители села и инструкторы спортивной школы района, сообщает департамент физической культуры, спорта Тюменской области.

Корт площадью 60 на 30 м расположен на территории Киевской средней школы. Ранее его использовали только на уроках физкультуры, теперь он служит по назначению. Здесь уже прошли соревнования по хоккею с мячом и товарищеские состязания среди детей и взрослых в рамках декады спорта и здоровья. В настоящее время специалисты спортшколы планируют организовать небольшой турнир, чтобы привлечь жителей района к зимним видам спорта.

"Группа жителей села и один из инструкторов спортшколы объединились, чтобы обустроить еще одну площадку для катания, есть желание заливать его и в последующие годы, но для этого требуются ответственные, готовые наводить порядок, содержать корт в должном виде. Пока желающих нет, поэтому проанализируем его востребованность", - рассказал замдиректора спортивной школы Ялуторовского района Владимир Черкасов.

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# хоккейный корт , Ялуторовский район

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