Тюменец пытался реализовать 19 тысяч 500 пачек безакцизных сигарет

скриншот видео скриншот видео

Безработный житель Тюмени 1978 г. р. хранил в гараже 40 коробок с сигаретами. На 19 тыс. 500 пачках не оказалось акцизных марок. Общая сумма продукции составила более 1,2 млн рублей, сообщает региональное УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.