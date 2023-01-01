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Тюменец пытался реализовать 19 тысяч 500 пачек безакцизных сигарет

Происшествия, 10:53 13 января 2023

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Безработный житель Тюмени 1978 г. р. хранил в гараже 40 коробок с сигаретами. На 19 тыс. 500 пачках не оказалось акцизных марок. Общая сумма продукции составила более 1,2 млн рублей, сообщает региональное УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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# сигареты , УМВД России по Тюменской области

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