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1293 многодетных семьи получили бесплатные земельные участки под ИЖС в Тюменской области в 2022 году

Экономика, 19:02 14 января 2023

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 293 многодетных семьи бесплатно получили земельные участки под строительство жилья в Тюменской области по итогам 2022 года. Еже 156 семей выбрали социальную выплату, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

"Всего с 2011 года по программе предоставления участков свои жилищные условия улучшили 11 тыс. 355 многодетных семей. Программа работает в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект Тюменской области "Финансовая поддержка семей при рождении детей", - отметили специалисты.

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# земля многодетным , многодетная семья , соцподдержка

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