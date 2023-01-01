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До 10 лет тюрьмы грозит тюменцу за нападение с ножом

Происшествия, 19:07 13 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 лет тюрьмы грозит 37-летнему тюменцу за нанесение ножевого ранения другу. 31-летнего пострадавшего доставили в медучреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полиции ранее не судимый мужчина рассказал, что в день происшествия они с другом и сожительницей выпивали в его квартире. Затем между пострадавшим и девушкой произошел словесный конфликт. Услышав оскорбление в адрес возлюбленной, злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему удар в область грудной клетки.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# нападение , УМВД России по Тюменской области

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