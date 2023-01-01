Жителя Вагайского района ждет ответственность за незаконную рубку березы

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

В 8 тыс. 813 рублей оценивается ущерб, причиненный жителем Вагайского района, осуществивший незаконную вырубку березы в Комсомольском участковом лесничестве, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Материалы по нарушению переданы в правоохранительные органы для привлечения виновного к ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей или принудительные работами на срок до пяти лет.

При этом виновному необходимо будет возместить причиненный лесам ущерб.