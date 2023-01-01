  • 14 января 202314.01.2023суббота
  • USD67,5744
    EUR73,1131
  • В Тюмени -7..-9 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителя Вагайского района ждет ответственность за незаконную рубку березы

Происшествия, 16:11 14 января 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

В 8 тыс. 813 рублей оценивается ущерб, причиненный жителем Вагайского района, осуществивший незаконную вырубку березы в Комсомольском участковом лесничестве, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Материалы по нарушению переданы в правоохранительные органы для привлечения виновного к ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей или принудительные работами на срок до пяти лет.

При этом виновному необходимо будет возместить причиненный лесам ущерб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# незаконная рубка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 14.01.2023Тоболяк похитил перфоратор с витрины магазина
16:11 14.01.2023Жителя Вагайского района ждет ответственность за незаконную рубку березы
15:05 14.01.202310 водителей в алкогольном опьянении остановили на дорогах Тюменской области автоинспекторы
13:57 14.01.2023Молодого бесправника задержали автоинспекторы в Тюмени